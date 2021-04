Dokdo : Washington appelle Séoul et Tokyo à continuer les discussions

Photo : KBS News

A propos des nouveaux manuels scolaires japonais qui réclament la souveraineté du Japon sur les îlots Dokdo qui appartiennent historiquement et juridiquement à la Corée du Sud, le département d'Etat américain a incité hier les deux pays à poursuivre les discussions de manière à trouver une solution permanente. C’est ce qu’a relayé l’agence de presse Yonhap.Selon le porte-parole du département d'Etat, les relations solides et effectives entre Washington, Séoul et Tokyo sont essentielles pour leur sécurité et leurs intérêts communs tels que la défense de la démocratie, de la liberté, des droits de l’Homme ainsi que la lutte contre le changement climatique et la consolidation de la paix. Il a d'ailleurs affirmé que les Etats-Unis ne prendraient pas position sur le contentieux des « rochers Liancourt », employant cette appellation américaine des Dokdo.L’administration Biden a souligné à plusieurs reprises l’importance de cette coopération trilatérale de manière à répondre à Pyongyang et à Pékin.