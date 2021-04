RGPD : l’UE s’apprêterait à conclure avec Séoul une « décision d’adéquation » pour le transfert de données

Photo : KBS News

L’Union européenne a annoncé que le niveau de protection des données à caractère personnel de la Corée du Sud était conforme à celui qu’elle requiert dans le cadre de son règlement général sur la protection des données (RGPD).Cette conclusion, basée sur les lois et les systèmes concernés, pourra conduire l’UE à signer avec le pays du Matin clair aussi la « décision d’adéquation », l’un des instruments du RGPD, pour permettre le transfert sécurisé de données entre les deux parties, comme elle l’a déjà fait avec 12 autres Etats, dont le Canada.Séoul et Bruxelles ont mené des consultations en ce sens. La décision en question pourrait être conclue dans le courant de l’année, si tout se passe bien. Si tel est le cas, elle s’appliquerait aux entités privées comme publiques, contrairement à celles signées avec plusieurs des 12 nations.Le gouvernement sud-coréen doit lui aussi réviser les lois internes relatives à la protection des données pour que les pays membres de l’Union européenne y aient accès eux aussi, et ce dans le cadre de la réciprocité.L’an dernier, l’UE a infligé une amende de 200 millions d’euros à Google et Amazon pour avoir enfreint son RGPD.