Biden prépare une série de dispositifs pour endiguer les violences anti-Asiatiques

Photo : YONHAP News

Le président américain a mis la main à la pâte en vue de lutter contre les violences anti-Asiatiques. A en croire les données publiées hier par la Maison blanche, Joe Biden a élaboré des dispositifs visant à améliorer la sécurité des habitants d’origine asiatique et des îles du Pacifique.Tout d’abord, l’administration prévoit de recueillir l’opinion des représentants d’associations d’Asio-Américains et de mettre en place un sous-comité chargé de ce dossier. Elle compte débloquer une enveloppe de 49,5 millions de dollars afin de venir en aide aux victimes.Le département de la Justice est lui aussi à pied d'oeuvre pour mettre fin à ce fléau. Le FBI mettra à disposition du public les données sur les crimes haineux sur son site Internet, et organisera une formation civique destinée aux officiers des forces de l’ordre.Parallèlement sont à l'étude la création d'une bibliothèque en ligne pour faire connaître la contribution des Américains d’origine asiatique sur le sol américain et l'injection de fonds pour les recherches consacrées à la prévention des préjugés et de la haine sur les Américains asiatiques.Le bureau présidentiel américain a souligné que l'administration Biden s’appliquait à coopérer avec la communauté asiatique dans le pays pour assurer l’équité, l’opportunité et l’inclusion pour tous.