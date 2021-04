Tracts anti-Pyongyang : le département d’Etat américain pointe du doigt la loi d’interdiction sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Dans son rapport 2020 sur la situation des droits humains par pays, publié hier, le département d’Etat américain a pointé du doigt la limite à la liberté d’expression en Corée du Sud, en évoquant la loi prohibant l’envoi par-delà la frontière intercoréenne de tracts anti-Pyongyang. Une législation qui est entrée en vigueur hier.Séoul n’a pas commenté le rapport. Pourtant, le ministère de la Réunification a tenu à affirmer que les efforts pour promouvoir les droits des nord-Coréens à s’informer ne devaient pas être faits de manière à porter atteinte à la vie et à la paix des frontaliers sud-coréens .Interrogé par les journalistes aujourd’hui, un de ses responsables a également expliqué que le gouvernement sud-coréen était lui aussi bien conscient de l’importance d'informer comme il se doit les nord-Coréens.Et d’ajouter que l’exécutif continuera à chercher les moyens de tenir ceux-ci au courant de ce qui se passe en dehors de leur pays de façon plus exacte et efficace, et ce en coopération avec la communauté internationale et les ONG sud-coréennes comme étrangères.