Photo : YONHAP News

L'air est de nouveau respirable, en ce dernier jour de mars, les vents chargés de sable jaune en provenance de Chine ayant quitté la péninsule.C'est donc une journée agréable pour mettre le nez dehors, d'autant plus que les températures sont en hausse de quelque degrés par rapport à hier.A 14h, il faisait pas moins de 21°C à Séoul, le plus chaud cette saison. Le mercure est monté jusqu'à 23°C à Daegu et 24°C à Gwangju. Chose rare, il faisait plus « froid » à Busan et Jeju, deux villes méridionales, avec respectivement 19°C et 20°C.