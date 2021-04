Les conseillers à la sécurité nationale sud-coréen, américain et japonais se réunissent à Washington

Photo : YONHAP News

Le conseiller de Moon Jae-in à la sécurité nationale s’est envolé aujourd’hui pour Washington, où il s’entretiendra vendredi avec ses homologues américain et japonais. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la Cheongwadae.Suh Hoon, Jake Sullivan et Shigeru Kitamura échangeront notamment sur la politique nord-coréenne de l’administration Biden et sur les meilleurs moyens d’élargir la coopération trilatérale entre leurs pays.Le sud-Coréen se concertera aussi séparément avec Sullivan et Kitamura. Au cœur des discussions : l’alliance Séoul-Washington ainsi que les grands dossiers régionaux et internationaux avec l’Américain, et la collaboration en vue d’installer la paix dans la péninsule avec le Japonais.Selon la présidence sud-coréenne, le voyage de son conseiller permettra de préparer une stratégie réaliste et coordonnée de la Corée du Sud et de son allié américain à propos de la politique vis-à-vis de Pyongyang. Il contribuera en même temps à renforcer les relations de coopération entre eux et à trois avec Tokyo.Moon et Biden se sont déjà entretenus par téléphone début février, et le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken et le chef du Pentagone Lloyd Austin ont effectué un déplacement à Séoul il y a deux semaines.A noter que Suh est le premier haut responsable de l’administration Moon à se rendre aux Etats-Unis depuis l’investiture de Joe Biden en janvier.