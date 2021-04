COVID-19 : 506 nouveaux cas positifs et 2 décès supplémentaires

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud compte ce mercredi un total de 103 088 personnes testées positives au COVID-19 et 1 731 morts des suites de l’épidémie, soit une hausse respective de 506 cas et deux décès en l’espace de 24 heures.Le virus continue donc de circuler. Le gouvernement a alors annoncé de nouvelles mesures de freinage. Il s’agit cette fois de contrer les cas groupés détectés dans les crèches et les garderies.Ces mesures prévoient qu’à partir du mois prochain, l’ensemble de leur personnel devra se soumettre à un test PCR, et qu'il commencera le 8 avril à être vacciné en priorité. Pour le premier groupe, quelque 15 000 individus sont concernés. Les injections débuteront au deuxième trimestre pour les 280 000 autres.Le protocole sanitaire se durcit aussi dans les instituts de cours extra-scolaires et dans les lieux de culte, toujours à l’origine de nombreux clusters, et ce en amont de Pâques.Pendant ce temps, une nouvelle cargaison de vaccins Pfizer est arrivée aujourd’hui à Séoul. Il s’agit d’un total de 500 000 doses à administrer aux plus de 75 ans et aux pensionnaires ou aux employés des établissements ou des résidences qui hébergent des seniors, à partir de demain.Par ailleurs, le gouvernement a démenti l’information publiée par certains médias selon laquelle il étudie la possibilité de donner son feu vert au vaccin russe Spoutnik V.