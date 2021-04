Suh Hoon fait une escale à New York en chemin vers Washington

Photo : YONHAP News

Le conseiller de la Cheongwadae à la sécurité nationale a fait escale hier à New York sur son chemin vers Washington, où il a rendez-vous demain avec ses homologues américain et japonais. Une escale qui n’était pas prévue à l’origine et qui suscite des interrogations sur son motif.Interrogé par les journalistes à l’aéroport JFK, Suh Hoon a éludé la question, en disant qu’il ne s’agit que d’un petit changement de programme et qu’il n’y resterait pas longtemps. Sachez que des contacts officieux ont souvent lieu entre nord-Coréens et Américains dans cette ville où siègent les Nations unies. Le conseiller présidentiel s’y serait arrêté pour faire un état des lieux avant de se rendre à Washington.En tout cas, Suh s’entretiendra demain avec Jake Sullivan et Shigeru Kitamura. Une rencontre qui, selon lui, revêt un enjeu significatif, d’autant qu’elle a lieu pour la première fois depuis l’investiture de l’administration Biden.Le premier patron du Service de renseignement sous le gouvernement de Moon Jae-in a déclaré à la presse s’attendre à des discussions profondes avec ses deux homologues, notamment sur l’approche à l’égard de la Corée du Nord. Et d’ajouter qu'il souhaite élaborer au plus vite un plan de négociation viable afin de renouer le dialogue avec elle sur la dénucléarisation.Outre ce dossier nucléaire, plusieurs autres sujets doivent s’inviter dans les consultations des trois hommes. Ils concernent notamment la lutte contre le coronavirus et le changement climatique, ou encore la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne.