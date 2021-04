Onu : Pyongyang continue de développer ses technologies nucléaire et balistique

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord ne cesse de perfectionner ses technologies nucléaire et balistique. C’est l'évaluation avancée par le comité du Conseil de sécurité des Nations unies, qui veille au respect des sanctions imposées à Pyongyang.Dans un rapport de quelque 400 pages rédigé par son groupe d’experts et dévoilé hier, le comité a précisé que les installations du principal complexe nucléaire du pays communiste à Yongbyon fonctionnaient toujours. Afin d’étayer ses affirmations, il a expliqué qu'une fumée de dioxyde d’uranium, utilisé pour l’enrichissement de l’uranium, y avait été observée.S’agissant d’un autre complexe, celui situé à Kangson, près de Pyongyang, le document écrit ne pas pouvoir le considérer comme un site d’enrichissement d’uranium.Le panel estime aussi que le régime communiste se dote désormais de missiles pouvant porter des ogives nucléaires où que ce soit et quelle que soit la distance. Selon ses explications, l’ensemble des continents américain et européen se trouvent à portée du missile balistique intercontinental (ICBM) Hwasong-15 présenté lors d’un défilé militaire en octobre 2020, même lorsqu’il transporte 1,7 tonne d’explosifs.A propos du Pukguksong-5, un nouveau type de missile balistique pouvant être tiré depuis un sous-marin, et dévoilé en janvier, les experts affirment que sa portée maximale est supérieure à 5 400 km et que la tête nucléaire qu’il peut transporter pèse plus lourd qu’estimé.