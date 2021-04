L’armée va importer 36 hélicoptères d’attaque d’ici 2028

Photo : YONHAP News

L’armée a décidé d’acquérir environ 36 hélicoptères d’attaque fabriqués à l’étranger pour un montant de 3 170 milliards de wons, soit environ 2,4 milliards d’euros, entre 2022 et 2028.D’après l’annonce faite par l’Administration du programme d’acquisition de défense (Dapa), le comité de promotion de défense a approuvé, hier, un projet en ce sens au cours de sa 134e réunion.Le modèle d’hélicoptère sera choisi à travers un appel d’offre publique. Selon des sources du milieu, il est probable qu’il s’agisse d’appareils de calibre Apache.Pour rappel, l’armée de l'air du pays a achevé le déploiement de 36 hélicoptères Boeing AH-64E Apache entre 2012 et 2021 pour une valeur de 1 900 milliards de wons, l’équivalent de 1,4 milliard d’euros.Capable de mener des opérations nocturnes et d'affronter les intempéries, l’hélicoptère Apache a notamment pour mission de faire obstacle aux chars et aéroglisseurs de la force armée nord-coréenne.