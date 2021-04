Onu : la Corée du Nord dérobe plus de 300 millions de dollars de cryptomonnaies

Photo : Getty Images Bank

La Corée du Nord aurait financé ses programmes nucléaire et balistique en dérobant des cryptomonnaies via des attaques informatiques.Selon un rapport élaboré par le groupe d’experts du comité du Conseil de sécurité des Nations unies, chargé de contrôler l’application des sanctions prises contre Pyongyang, celui-ci en a volé pour 316,4 millions de dollars entre 2019 et novembre 2020.De fait, ce panel a annoncé enquêter sur le piratage d'un échange de cryptomonnaies qui a eu lieu en septembre dernier. Un total de 281 millions de dollars ont alors été subtilisés, et cette attaque serait, selon lui, liée à celle du mois suivant qui s'est soldée par le vol cette fois de 23 millions de dollars.Le rapport précise qu’« une première analyse des vecteurs utilisés pour l'attaque et des moyens employés ensuite pour blanchir les produits illicites font apparaître de forts liens avec le régime de Kim Jong-un ».De même, l’Etat communiste a blanchi des biens virtuels volés par le biais de plateformes d’échange basées en Chine, et c’est le Bureau général de reconnaissance, un de ses services de renseignement, qui aurait orchestré tous les piratages. L’enquête est aussi en cours sur les groupes de hackers liés à cette unité secrète, dont Lazarus et Kimsuky.