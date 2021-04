COVID-19 : début aujourd’hui de la vaccination des plus de 75 ans

Photo : YONHAP News

551 nouveaux cas de COVID-19 ont été identifiés en l’espace de 24 heures, contre 506 contaminations la veille. Le chiffre n’a jamais été aussi élevé depuis 41 jours.Comme prévu, c’est aujourd’hui que la vaccination anti-COVID commence pour les plus de 75 ans comme pour les pensionnaires, les employés et les utilisateurs des établissements qui hébergent des personnes âgées dans 46 centres à travers le pays.D’après les autorités de santé, quelque 3 655 000 personnes sont concernées. Parmi elles, 3 500 000 seniors de plus de 75 ans. Ceux-ci recevront le sérum de Pfizer.Le laboratoire américain s’est engagé à fournir à la Corée du Sud un total de 7 millions de doses d’ici le mois de juin dans le cadre de leur contrat bilatéral. Il en a déjà livré 1 million en mars.Avant le jour J, l’équipe dédiée a procédé à une répétition générale afin de s’assurer du bon déroulement des opérations. Elle envisage désormais d’aménager davantage de centres de vaccination dans le courant du mois pour accueillir au mieux les candidats à la vaccination.