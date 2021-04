Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop Bangtan Boys (BTS) a été nommé aux Brit Awards, une première pour un chanteur ou groupe sud-coréen.D’après l’annonce faite hier par l’organisateur de ces récompenses musicales britanniques, le septuor a été nommé pour son titre à grand succès « Dynamite » dans la catégorie Best International Group. Il sera en lice avec le groupe de hard rock américain Foo Fighters, un autre groupe américain composé de trois sœurs, Haim, le duo de hip-hop américain Run the Jewels, et le groupe post-punk irlandais Fontaines D.C.La cérémonie de remise des prix, organisée par la British Phonographic Industry, se déroulera le 11 mai à l’arène O2 de Londres.