Birmanie : l’ambassade de Corée du Sud préconise à ses ressortissants de rester chez eux

Photo : YONHAP News

Sur fond de répression de la junte militaire birmane contre les citoyens, un employé local du bureau de Shinhan Bank à Rangoun a été blessé par balle avant d’être transporté à l’hôpital.D’après la banque sud-coréenne, la victime a été atteinte hier vers 17h sur le chemin du bureau vers son domicile à bord d’une voiture de fonction. Shinhan Bank a provisoirement fermé le bureau dans l’ancienne capitale birmane et ordonné à tous ses employés de travailler à domicile.De son côté, l’ambassade de Corée du Sud en Birmanie a envoyé une note d’urgence à ses ressortissants en les priant de ne pas ouvrir les fenêtres, de ne pas sortir sur leur balcon et de supprimer toute vidéo relative aux rassemblements contre les autorités militaires sur leur téléphone portable.Dans ce contexte, le comité de résistance birman a décrété, aujourd’hui, la mise en place d’un gouvernement d’unité nationale auquel participent les groupes armés des ethnies minoritaires. Dans la foulée, il a proclamé une Constitution provisoire garantissant les droits et les intérêts des peuples minoritaires.D’autre part, l’envoyée spéciale des Nations unies pour la Birmanie, Christine Schraner Burgener, a mis en garde contre une éventuelle guerre civile entre les militaires et les milices armées des peuples minoritaires.