Les exportations à leur plus haut niveau pour un mois de mars

Photo : YONHAP News

Les exportations de la Corée du Sud ont grimpé de 16,6 % le mois dernier en atteignant 53,83 milliards de dollars. C’est la première fois depuis le début de cette année que ce chiffre dépasse la barre des 50 milliards de dollars. Il s’agit par ailleurs du plus haut niveau jamais enregistré pour un mois de mars.Cet exploit est notamment attribuable à la belle performance des produits phares du pays du Matin clair, tels que les semi-conducteurs et les automobiles, mais aussi à une augmentation spectaculaire des biens intermédiaires comme les textiles et les produits pétroliers. De plus, les ventes de produits de bio-santé et électroménagers hors des frontières continuent de progresser, respectivement pour le 19e mois et le 9e mois de suite.Par région, les exportations vers quatre grands marchés, à savoir les Etats-Unis, la Chine, l’Union européenne et l’Asie, ont tous connu une augmentation. En particulier, les expéditions vers l’UE ont battu un record.Quant aux importations, elles ont été de 49,65 milliards de dollars le mois dernier, ce qui fait que la Corée du Sud a enregistré un excédent commercial de 4,17 milliards de dollars. Ainsi, elle a affiché un surplus commercial pour le 11e mois d'affilée.