Mairie de Séoul : Oh Se-hoon devance Park Young-sun par plus de 20 points

Photo : YONHAP News

Le candidat du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP) à la mairie de Séoul, Oh Se-hoon, devance largement sa rivale du Minjoo, Park Young-sun, par plus de 20 points.C’est ce qu’on apprend du dernier sondage réalisé avant l’élection partielle prévue mercredi prochain. Cette enquête a été conduite lundi et mardi auprès de 806 adultes résidant dans la capitale. Oh a obtenu 57,5 % d’avis favorables. Quant à Park, 36 %.Alors que toutes les tranches d’âge se sont montrées plus favorables au candidat de la première force d’opposition, son avance était moins marquée chez les quadragénaires et les quinquagénaires, avec respectivement 7,4 points et 5,9 points d’écart.Par orientation politique, les conservateurs ont plébiscité Oh avec 82,3 % d’opinions positives. Le camp progressiste soutenait la candidate de la formation présidentielle avec 74,4 %. Quant aux centristes, 66,5% d’entre eux ont opté pour l'ancien maire.Enfin, 87,1 % des sondés ont répondu avoir déjà pris leur décision, contre 11,4 % d’indécis.Le taux de fiabilité de ce sondage est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,5 points.