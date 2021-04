Photo : YONHAP News

Le « Dream Program », une initiative visant à promouvoir les sports d'hiver, débute aujourd'hui en Corée du Sud.Il s’agit d’un projet d’aide public au développement (APD) destiné aux jeunes provenant des régions où il est difficile de pratiquer des sports hivernaux, tels que l’Asie du Sud-est, l’Amérique latine et l’Afrique.D’après la Fondation de PyeongChang 2018, cette année, quelque 122 étudiants étrangers de 28 pays résidant actuellement en Corée du Sud participent à ce programme qui se déroulera jusqu’au 23 mai. Les participant apprendront non seulement différents sports d’hiver, mais aussi la culture coréenne, et visiteront les sites olympiques et les lieux touristiques de la province de Gangwon.Depuis le lancement de cette initiative en 2004, un total de 2 147 jeunes de 85 nationalités différentes y ont participé. 93 d’entre eux ont même réalisé leur rêve de concourir dans des compétitions internationales, y compris les Jeux olympiques.