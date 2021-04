Photo : YONHAP News

Le mercure poursuit sa hausse, ce jeudi, du moins dans le quart nord-ouest du pays où se situent Séoul et sa couronne. On enregistrait cet après-midi pas moins de 26°C dans la capitale.Dans le reste du pays, les températures sont stables ou en baisse, avec 17°C à Gangneung, 18°C à Daegu, et 20°C à Yeosu.A noter que la pluie fera son retour demain, tard dans la soirée, entraînant une baisse du mercure sur tout le territoire.