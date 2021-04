Le vote anticipé a débuté aujourd’hui pour les élections locales partielles

Photo : YONHAP News

Alors que la Corée du Sud organisera les élections locales partielles le 7 avril prochain, elle accorde aussi la possibilité d’aller aux urnes avant le jour J.Le vote anticipé se déroule aujourd’hui et demain dans 722 bureaux de vote ouverts à cette fin. Tout électeur concerné, muni d’une pièce d’identité, n’a qu’à se rendre entre 6h et 18h sur l’un de ces sites.Si un citoyen choisit un bureau de vote loin de son lieu de résidence, il devra glisser son bulletin de vote dans une enveloppe-réponse servant à le faire arriver à bon port par voie postale. Par exemple, ce sera le cas pour un électeur de Busan, ville située dans le sud-est du pays, qui exercera son droit à Séoul. C’est ce qu’a précisé la Commission électorale nationale (NEC).Crise du COVID-19 oblige, tout votant devra respecter les gestes barrières et les mesures de contrôle sanitaire. Ainsi, il sera amené à se soumettre à une prise de température corporelle et à porter une paire de gants jetables.La NEC a prié aussi les électeurs de ne pas emmener leurs enfants dans les bureaux de vote si possible, de garder la distance de sécurité avec les autres votants et de ne pas communiquer à l’intérieur et dans les environs de ces lieux.Les électeurs testés positifs au coronavirus auront la possibilité d’exercer leur droit demain dans six bureaux de vote spécialement aménagés au sein de quelques centres de confinement et de soins pour personnes atteintes du virus.