Département d’Etat américain : la dénucléarisation sera au cœur de la politique nord-coréenne de Washington

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis placeront la dénucléarisation au centre de leur politique vis-à-vis de la Corée du Nord, et il sera impératif pour eux de mener leur approche de concert avec leurs alliés. C’est ce qu’a déclaré le porte-parole du département d’Etat américain, interrogé jeudi lors d’un point de presse sur l’examen en cours de la politique en question par l’administration Biden.Ned Price s'est certes refusé à préjuger la conclusion que l’exécutif tirera de ce dossier toujours à l’étude, mais il a affirmé que la dénucléarisation restera au cœur de la politique de son pays à l’égard de Pyongyang.L’officiel a tenu ce propos tandis que Washington, Séoul et Tokyo tiendront, le 2 avril, la première réunion en présentiel entre leur chefs de la sécurité nationale. Par ailleurs, il a précisé que ce rendez-vous serait l’occasion pour les trois pays de partager leurs opinions à un haut niveau.Le conseiller de la Cheongwadae à la sécurité nationale Suh Hoon rencontrera aujourd’hui ses homologues américain et japonais Jake Sullivan et Shigeru Kitamura à l’Académie de marine nationale située près de Washington.Par ailleurs, le Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche a fait savoir, dans son communiqué publié le 30 mars dernier, que les trois patrons de la sécurité discuteraient des politiques diplomatiques prioritaires et de divers enjeux d’actualité, y compris le maintien de la paix et de la sécurité dans la péninsule coréenne.