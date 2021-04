Ambassade russe à Pyongyang : il ne reste que neuf ambassadeurs en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Sur fond de confinement sévère infligé par la Corée du Nord face au COVID-19, de plus en plus de diplomates et d’étrangers délaisseraient Pyongyang.L’ambassade de Russie dans le pays communiste a en effet fait savoir hier, sur sa page Facebook, qu’il ne restait actuellement que neuf ambassadeurs et quatre chargés d’affaires par intérim dans la capitale nord-coréenne, et que 12 missions diplomatiques dont celles de la France, du Royaume-Uni, de l’Allemagne et du Brésil avaient fermé. Elle a également révélé que l’ensemble des employés étrangers des organisations internationales avaient quitté le territoire. Et d’ajouter qu’il restait actuellement moins de 290 étrangers à Pyongyang.La mission diplomatique russe a expliqué cet exode par une pénurie sans précédent de biens de première nécessité, y compris les médicaments, en raison de la fermeture des frontières imposée depuis février 2020.L’ambassade a néanmoins manifesté sa volonté de rester sur place afin de mener à bien sa mission.