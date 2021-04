Les prix à la consommation en hausse de 1,5 % des en mars

Photo : YONHAP News

Les prix à la consommation ont progressé de 1,5 % en mars par rapport à la même période l’an dernier. D’après les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), l’indice des prix à la consommation (IPC) a atteint, le mois dernier, 107,16. Il s’agit du taux d’augmentation annuel le plus élevé depuis janvier 2020, où il était aussi de 1,5 %. Le taux d’inflation était resté entre 0 et 1 % depuis octobre dernier, avant de dépasser la barre de 1 % en février.Cette tendance à la hausse est attribuable en partie aux produits agricoles, dont les prix ont bondi de 19,2 %. C’est le deuxième mois consécutif que ce chiffre franchit le seuil de 10 %. La flambée du prix des poireaux a été la plus flagrante (+305,8 %), en raison de conditions climatiques défavorables. Le riz et la viande de bœuf produits en Corée du Sud ont continué de grimper respectivement de 13,1 % et de 11,5 %.L’IPC du secteur des services a lui aussi connu une augmentation, certes plus mesurée, de 0,7 %. Les prix des services dispensés aux particuliers se sont accrus de1,8 %, mais ceux des services publics ont baissé de 2 %.Enfin, les loyers ont progressé en moyenne de 1 %.