Violences en Birmanie : la Corée du Sud demande à ses ressortissants de quitter le pays

Photo : YONHAP News

Les violences en Birmanie ne cessent de s’aggraver. Conséquence : Séoul recommande vivement à ses ressortissants sur place de regagner rapidement leur pays via un vol disponible, sauf motif impérieux, et à ne pas y retourner avant une nette amélioration de la situation.C’est l'alerte lancée par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères à l'issue d'une réunion en visioconférence, hier, avec l’ambassadeur de Corée du Sud dans ce pays d’Asie du Sud-est. Lors de cet échange, les interlocuteurs ont fait le point sur la situation en Birmanie, qui se détériore depuis le 27 mars dernier lorsque la célébration de la journée des forces armées s'est terminée dans un bain de sang.Afin de faciliter le rapatriement de ses expatriés, le ministère a pris les mesures nécessaires de sorte à porter le nombre de vols spéciaux jusqu’à trois par semaine dès ce mois-ci, contre un à deux vols hebdomadaires actuellement.368 sud-Coréens sont déjà rentrés chez eux depuis que la junte militaire birmane a proclamé l’Etat d’urgence le 1er février.Pour rappel, un employé local du bureau de la Shinhan Bank à Rangoun a été blessé par balle, mercredi dernier, au niveau d'un point de contrôle, alors qu’il était à bord d’une voiture de fonction de la banque sud-coréenne.Selon le porte-parole du ministère, Choi Young-sam, la Corée du Sud ne déplore pour l’heure aucune victime parmi sa population. Et l'exécutif tâche de renforcer le dispositif de sécurité en coopération avec l'ambassade, l’association de ses ressortissants et les entreprises sud-coréennes implantées sur place.