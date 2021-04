Séoul et Tokyo réaffirment leurs divergences lors de leurs pourparlers diplomatiques

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Japon ont tenu hier une réunion en présentiel de rang de directeur général à Tokyo, une première en cinq mois. Il s’agissait également de la première rencontre entre les deux hauts officiels chargés de l’Asie-Pacifique au sein de leur ministère des Affaires étrangères respectif.Le sud-Coréen Lee Sang-ryol et son homologue nippon Takehiro Funakoshi étaient sur la même longueur d’onde pour souligner l’importance de la coopération, qu’elle soit bilatérale, ou trilatérale avec Washington et Tokyo, et ce afin de faire avancer le processus de paix dans la péninsule coréenne et de maintenir la paix et la stabilité dans la région.Selon le ministère sud-coréen, Lee a été amené à expliquer de nouveau la position de son gouvernement sur le discours publié par l’exécutif nippon en début d’année. Celui-ci porte sur le sujet le plus sensible, à savoir le dossier des « wianbu », ces victimes de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée impérialiste japonaise durant la Seconde Guerre mondiale.Pour rappel, la Justice sud-coréenne a rendu un verdict, le 8 janvier, condamnant le gouvernement nippon à indemniser 12 « femmes de réconfort » encore en vie. Et Tokyo a publié, le 23 janvier, une déclaration au nom de son ministre des Affaires étrangères Toshimitsu Motegi dans laquelle il prétend que cette sentence viole non seulement le droit international, mais aussi l’accord conclu avec Séoul en 2015.Séoul a fait savoir que le pacte en question restait certes valable, mais qu’un accord gouvernemental n’arriverait jamais à régler véritablement le dossier des « wianbu ». Sans oublier les dédommagements liés au travail forcé de Coréens dans l’archipel durant la première moitié du 20e siècle.Les deux parties se sont toutefois mises d’accord pour poursuivre leurs discussions à travers divers canaux de communication.