Séoul reprendra ses fouilles pour retrouver les dépouilles de soldats tués dans la DMZ

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud relancera lundi ses recherches visant à retrouver les restes de soldats portés disparus pendant la guerre fratricide (1950-1953). Elles se dérouleront aux alentours de l’arête Arrowhead, dans la zone démilitarisée (DMZ), mais seulement côté Sud. Son ministère de la Défense a annoncé hier que cette opération s’inscrivait dans le cadre des préparatifs des fouilles conjointes prévues en vertu de l’accord militaire intercoréen signé le 19 septembre 2018.L’armée sud-coréenne mènera cette opération d’exhumation en étroite coopération avec le Commandement des Nations unies en Corée.Selon le ministère, l'exhumation à Arrowhead devrait s’achever au cours du premier semestre de cette année, étant donné qu'elle a déjà été menée sur 94 % de la superficie des terrains concernés jusqu’à l’an dernier.Par conséquent, l’opération sera élargie, cette année, aux alentours de la colline dite Baekma, ou Whitehorse, située à l’est de l’arête, deux champs où ont éclaté les batailles les plus meurtrières de la guerre. Au premier stade, il s’agira d’aménager les routes d’accès et de déminer les terrains en question.La première opération de fouilles a pu se tenir dans les environs d'Arrowhead suite à l'accord Nord-Sud de 2018. Pendant deux ans, 2 355 fragments d’os provenant d’un nombre de corps estimé à 404 ont été détérrés, et 85 074 objets appartenant à des combattants découverts uniquement dans la zone au sud de la frontière. Parmi ces dépouilles, neuf soldats sud-coréens ont été identifiés.Petit rappel : les deux Corées sont convenues de mener conjointement ces fouilles dans cette zone, conformément à leur accord bilatéral. Comme le Nord n’y a pas participé suite à la montée des tensions, le Sud a fait cavalier suel. Vu la situation actuelle, les deux parties auront peu de chance de réaliser leur initiative commune cette année.