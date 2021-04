COVID-19 : plus de 500 cas pour la troisième journée consécutive

Photo : YONHAP News

Le nombre de patients supplémentaires contaminés au COVID-19 a franchi le seuil des 500 pour la troisième journée de suite, en s’élevant à 558. 101 malades se trouvent actuellement dans un état critique et deux décès additionnels sont à déplorer, ce qui porte le nombre total de victimes à 1 737.Sur fond de cette tendance haussière, les autorités sanitaires ont annoncé avoir élaboré une recommandation à l’adresse des collectivités locales et des institutions administratives.Le texte préconise notamment d’appliquer le principe de tolérance zéro contre tout établissement enfreignant les mesures préventives, telles que les gestes barrières ou la limitation du nombre d’usagers et des heures d’ouverture. En cas d’infraction, le contrevenant s'expose désormais à une fermeture immédiate de dix jours. Et en dehors de l’amende ou des poursuites judiciaires prévues, il sera privé des différentes subventions et aides d’urgence de l’Etat.De son côté, le Premier ministre Chung Sye-kyun a appelé les autorités locales à renforcer leurs contrôles vis-à-vis des lieux de vie nocturne, alors que plusieurs foyers d’infection ont récemment été identifiés dans ces endroits.