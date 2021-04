Washington reflétera les avis de Séoul et de Tokyo dans sa nouvelle politique nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Les pourparlers à trois entre les conseillers à la sécurité nationale de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon, prévus ce vendredi, heure locale, à Washington, constitueront une occasion pour l’administration Biden non seulement de présenter les orientations de sa nouvelle politique nord-coréenne, mais aussi de recueillir activement les avis de Séoul et de Tokyo sur ce dossier.C’est ce qu’a fait savoir un haut responsable du gouvernement américain, lors d’un briefing tenu hier. Et il a souligné l’importance de la coordination entre les trois alliés dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique de Washington vis-à-vis du pays communiste.Ainsi, toujours selon cet officiel, l’ensemble des dossiers portant sur le régime de Kim Jong-un seront traités, de la non-prolifération nucléaire aux relations diplomatiques entre la Chine et la Corée du Nord, en passant par le récent tir de missiles par Pyongyang et la situation liée au COVID-19.Il sera également question des réseaux d’approvisionnement de semi-conducteurs et de la mer de Chine méridionale, laissant ainsi supposer que les attitudes à adopter à l’égard de Pékin figureront à l’ordre du jour.C’est la première fois depuis l’arrivée au pouvoir de Joe Biden que les hauts cadres de ces trois pays se réunissent ensemble pour discuter des différents sujets d’intérêt commun.