COVID-19 : Chung Sye-kyun s’engage à acheminer rapidement les vaccins Janssen, Novavax et Moderna

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a manifesté sa volonté d'acheminer dans le pays d’autres vaccins que celui d'AstraZeneca ou de Pfizer, à savoir ceux de Janssen, Novavax et Moderna, à travers la task force interministérielle chargée de l’introduction des vaccins anti-COVID-19 lancée hier.Chung Sye-kyun en a fait part lors d’une réunion tenue ce matin. L'objectif est de faire le point sur les vaccins et les traitements contre la pandémie. Dans la foulée, il s’est engagé à déployer toutes les capacités pour que plus de 12 millions de personnes puissent se faire vacciner avant la fin du premier semestre. Et d’ajouter qu’au moins un centre de vaccination ouvrirait dans chaque municipalité, alors qu’on n’en compte pour l’heure que 46 à travers le pays.Le chef du gouvernement s’est également voulu rassurant en disant que l’approvisionnement de 14,73 millions de doses était déjà confirmé au cours du deuxième trimestre. Il a également expliqué que 430 000 doses du vaccin AstraZeneca et 300 000 de celui de Pfizer seraient livrées à travers le mécanisme international COVAX Facility, et que 7 millions de doses du sérum de Pfizer arriveraient progressivement d’ici fin juin via un contrat bilatéral.