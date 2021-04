Scrutin partiel : les partis politiques incitent leurs sympathisants à participer au vote anticipé

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, les élections locales partielles se tiendront mercredi prochain. Mais les citoyens concernés ont la possibilité d’aller aux urnes avant le jour J.Le vote anticipé se déroule aujourd’hui et demain dans 722 bureaux de vote. Tout électeur muni d’une pièce d’identité n’a qu’à se rendre dans l’un d’eux entre 6h et 18h.Dans le cas où un citoyen choisit un bureau de vote éloigné de son lieu de résidence, il doit glisser son bulletin de vote dans une enveloppe-réponse afin qu’il soit acheminé à bon port par voie postale. C’est ce qu’a précisé la Commission électorale nationale (NEC).Crise du COVID-19 oblige, tout votant devra respecter les gestes barrières et les mesures de contrôle sanitaire. Les électeurs testés positifs au coronavirus pourront exercer leur droit, demain, dans six bureaux de vote spécialement aménagés au sein de quelques centres de confinement et de soins pour personnes atteintes du virus.Ce matin, le président de la République Moon Jae-in et son épouse Kim Jung-sook se sont rendus dans le bureau de vote de Samcheong-dong, situé près de la Cheongwadae, pour accomplir leur devoir électoral dans le cadre du suffrage visant à élire le nouveau maire de Séoul.Au sein de la majorité comme dans le camp d’en face, c’est la mobilisation générale en ce premier jour du vote anticipé.Le Minjoo s’est montré déterminé alors qu’il se retrouve acculé suite au scandale lié aux soupçons de spéculation foncière impliquant la Compagnie nationale des terrains et des logements (LH) et de l’échec cuisant de la politique immobilière du gouvernement. Le parti au pouvoir tente de mobiliser ses fidèles sympathisants pour le vote anticipé afin de renverser la vapeur. Ses dirigeants ont appelé les électeurs à ne pas penser au conflit politique mais aux enjeux directement liés à la vie de la population, tandis que ses députés étaient nombreux à poster leur photo de vote sur les réseaux sociaux pour « chauffer » l’ambiance.De son côté, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force d’opposition, a appelé les citoyens à exercer un « vote sanction » contre le gouvernement de Moon Jae-in. Il ne semble désormais guère se soucier de l’idée généralement reçue : plus le taux de participation est élevé lors d’une élection, plus le résultat s’avère bénéfique au camp progressiste.