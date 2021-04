Chung Eui-yong : la coopération avec Pékin est essentielle au processus de paix dans la péninsule

Photo : YONHAP News

La coopération avec la Chine est essentielle pour l’avancement du processus de paix dans la péninsule. C’est ce qu’a souligné le ministre des Affaires étrangères devant des journalistes avant de s’envoler, cet après-midi, pour Pékin.Chung Eui-yong a par ailleurs expliqué que le développement des relations bilatérales, l’avancement du processus de paix avec Pyongyang et la coopération à l’échelle régionale et internationale figureraient à l’ordre du jour de son premier entretien avec son homologue chinois Wang Yi, demain à Xiamen, dans la province du Fujian. Et d’ajouter qu’ils mèneront des discussions approfondies sur les moyens d’élargir la coopération réelle entre les deux pays voisins, à un an du 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.Enfin, le chef de la diplomatie a de nouveau manifesté son souhait de discuter avec le Japon, en rappelant qu’il avait déjà eu des pourparlers avec ses homologues américain et russe, respectivement les 17 et 25 mars derniers.