Photo : YONHAP News

La péninsule est divisée en deux dans le sens de la hauteur, ce vendredi, avec une moitié ouest où le mercure frôle les 25°C, et une moitié est où il s'échelonne entre 16°C et 19°C.L'harmonisation des températures est attendue demain avec un épisode pluvieux qui balaiera l'ensemble du territoire. Jusqu'à 80 mm de précipitations sont attendues sur le continent, et 100 mm sur l'île de Jeju.Résultat : il fera frais, ce dimanche, avec 14°C seulement à Séoul et 15°C à Busan.