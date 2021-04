Elections partielles : le vote anticipé s'achève avec une participation sans précédent

Photo : YONHAP News

Le vote anticipé pour les prochaines élections partielles, tenu les 2 et 3 avril, a affiché un taux de participation de 20,54 %. Il s’agit d'un nouveau record. La participation a atteint 21,95 % à Séoul et 18,65 % à Busan où on doit élire les nouveaux maires.Ces chiffres sont inférieurs à ceux enregistrés lors des dernières législatives l’an dernier, mais supérieurs à ceux affichés lors du vote par anticipation aux élections locales de 2018.Le Minjoo, la formation présidentielle, a traduit ce record par une forte mobilisation de ses partisans, conscients du risque de perdre le scrutin partiel dans les deux plus grandes villes du pays.Cet avis n’est pas partagé par le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP). Selon la première force d’opposition conservatrice, cette participation massive s’expliquerait par une colère exprimée par de nombreux électeurs dans la vingtaine et la trentaine qui s’élèvent contre le pouvoir en place.Le dépouillement des bulletins aura lieu ce mercredi après la clôture du scrutin partiel du 7 avril.