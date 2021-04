Dossier nord-coréen : Séoul, Washington et Tokyo soulignent la nécessité d'une solution diplomatique

Photo : YONHAP News

Le conseiller de la Cheongwadae à la sécurité nationale Suh Hoon s’est entretenu, le 2 avril, avec ses homologues américain et japonais à l'Académie navale américaine d'Annapolis, dans le Maryland. Il s’agit du premier dialogue à trois sur la sécurité depuis l’arrivée de Joe Biden au pouvoir le 20 janvier dernier.A travers un communiqué publié peu après cette rencontre, la Maison blanche a fait savoir que les trois parties avaient partagé leur préoccupation sur le programme nucléaire et balistique de la Corée du Nord et s’étaient engagées à déployer des efforts coordonnés afin de réaliser la dénucléarisation dans la péninsule coréenne.Séoul, Washington et Tokyo sont également convenus de la nécessité d'une mise en œuvre complète par la communauté internationale des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur le régime communiste, tout en soulignant l’importance de la coopération trilatérale afin de contribuer à la non-prolifération des armes nucléaires ainsi qu’à la paix et à la sécurité dans la région. Et de mettre en avant l’importance d’organiser des retrouvailles de familles séparées par la guerre de Corée et de régler rapidement l’enlèvement de citoyens japonais par Pyongyang.D’après Suh, les trois pays ont décidé de s’efforcer de chercher une solution diplomatique au dossier nord-coréen et de relancer les négociations entre les Etats-Unis et la Corée du Nord.A noter que la Maison blanche a convoqué une réunion avec des fabricants de semi-conducteurs, y compris le géant sud-coréen Samsung Electronics. Cette rencontre prévue le 12 avril laisse entrevoir la volonté de l’administration Biden d’associer les enjeux économiques à ceux de la sécurité.