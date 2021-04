Les communiqués divergent à l'issue de la réunion des chefs de la diplomatie Séoul-Pékin

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Chung Eui-yong s’est entretenu samedi dernier avec son homologue chinois Wang Yi à Xiamen, en Chine. A l’issue de cette rencontre, chaque partie a publié un communiqué annonçant sa décision de renforcer les échanges et la coopération bilatérales et de conjuguer les efforts face aux dossiers liés à la péninsule coréenne. Pourtant, certains détails étaient différents d’un pays à l’autre.Selon Séoul, Pékin a réaffirmé sa volonté d’organiser la visite du président chinois en Corée du Sud dès que la situation liée à l’épidémie de COVID-19 sera stabilisée. Pourtant, le déplacement de Xi Jinping n’a pas été mentionné dans la version chinoise.De son côté, la Chine a fait part de sa décision de coopérer avec le pays du Matin clair en matière de passeport vaccinal et de vaccination contre le coronavirus. Ce sujet n’a pas été mentionné dans le communiqué publié par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Ce dernier a juste annoncé sa décision de poursuivre les efforts déployés en vue de promouvoir les échanges humains avec le pays voisin malgré la pandémie.Autre sujet uniquement mentionné par l’empire du Milieu : l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP). Selon Pékin, le gouvernement sud-coréen a salué sa proposition de s’inscrire au CPTPP, alors que Séoul n’a fait aucune remarque en la matière.