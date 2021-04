Construction navale : la Corée du Sud remporte le plus gros carnet de commandes au 1er trimestre

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a décroché au 1er trimestre des contrats pour 5 320 000 tonnes brutes compensées (CGT), soit 126 navires, plus de la moitié des commandes dans le monde qui s'élève à 10 240 000 CGT (323 navires) sur cette période. C'est ce qu'a fait savoir hier Clarkson Research, un institut spécialisé dans l'analyse des secteurs du transport maritime et de la construction navale.Le pays du Matin clair a ainsi remporté dix fois plus de commandes par rapport aux 550 000 CGT signés au 1er trimestre 2020. Sa part de marché, qui n'était que de 14 % il y a un an, a atteint 52 %.Selon le ministère sud-coréen de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie, cette performance surpasse le record enregistré par le secteur entre 2006 et 2008.Qui plus est, les exportations réalisées par l'industrie navale sud-coréenne ont atteint 7,35 milliards de dollars, soit 29 % de plus en glissement annuel, pour enregistrer un nouveau record depuis 2016.Plus précisément, Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) a décroché 68 navires d'une valeur de 5,5 milliards de dollars. L'entreprise sud-coréenne a ainsi déjà atteint plus d’un tiers de son objectif annuel de 14,9 milliards de dollars.De son côté, Samsung Heavy Industries a signé pour 42 navires, dont 20 gros porte-conteneurs, dont la valeur totale correspond à 5,1 milliards de dollars, soit 65 % de son objectif annuel fixé à 7,8 milliards de dollars.Enfin, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. a lui aussi remporté 1,79 milliard de dollars de commandes, dont 10 bâtiments pétroliers géants (VLCC).Selon les experts du secteur, ces excellents résultats s'expliqueraient par la reprise des activités du transport maritime, d'une part, et par les technologies de pointe que la Corée du Sud possède dans la construction navale écologique, d'autre part.Effectivement, le pays du Matin clair a remporté 80 % du carnet mondial de commandes de navires à grande valeur ajoutée, dont des porte-conteneurs de plus de 12 000 TEU ou des méthaniers de 174 km3, ainsi que 78 % des bâtiments moins polluants équipés de propulsion GNL ou GPL.