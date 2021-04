COVID-19 : les autorités sanitaires mettent en garde contre une nouvelle vague de contamination

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, le nombre de patients additionnels affectés par le COVID-19 s’est élevé à 473, soit 70 de moins que la veille, retombant ainsi sous la barre des 500 pour la première fois en six jours. 449 d’entre eux ont été contaminés dans le pays, et 24 à l’étranger. Ce qui porte désormais à 105 752 le nombre total des infections en Corée du Sud. Cette baisse s’expliquerait par la diminution du nombre de dépistages durant le week-end.Dans un contexte où le nombre de nouveaux cas est resté supérieur à 500 cinq jours de suite et où le taux de reproduction de l'épidémie est supérieur à 1, les autorités sanitaires ont publié hier un communiqué destiné à la population afin de mettre en garde contre une nouvelle vague de contamination. Elles ont souligné l’importance de respecter les dispositifs sanitaires, d’annuler les réunions non essentielles et de participer activement à la campagne de vaccination.Si la propagation n’est pas contenue, le niveau actuel de distanciation sociale, fixé à 2 dans la région métropolitaine de Séoul ainsi qu'à Busan, et à 1,5 dans le reste du pays, pourrait être revu à la hausse.Les nouveaux dispositifs de lutte contre la pandémie, comme l’enregistrement de la visite à l’entrée pour tous les clients et l’interdiction de consommation de nourriture dans les établissements recevant du public, entrent en vigueur dès aujourd’hui. En cas d’infraction, l’établissement et l’usager s’exposent à une amende respective de 3 millions de wons (2 260 euros) et de 100 000 wons (70 euros).Côté vaccination, le nombre de personnes inoculées contre le coronavirus dépasserait aujourd’hui le seuil du million. Et le gouvernement s’est fixé l’objectif de vacciner 12 millions d’habitants durant la première moitié de cette année.Pour rappel, quelque 216 000 doses du vaccin AstraZeneca destinées à la vaccination du 2e trimestre sont arrivées samedi dernier à travers le mécanisme international COVAX Facility.