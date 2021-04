Soulèvement de Jeju : le ministre de la Défense et le directeur général de la Police participent aux commémorations

Photo : YONHAP News

La cérémonie de commémoration en mémoire des victimes du soulèvement du 3 avril 1948 à Jeju s’est tenue samedi dernier. Fin février, la loi spéciale sur ce massacre survenu il y a plus de sept décennies a été adoptée à l'Assemblée nationale. Il s'agit donc du premier événement commémoratif depuis son adoption.Le ministre de la Défense, Suh Wook, et le directeur général de la Police, Kim Chang-ryong, y ont assisté. C’est une première.A cette occasion, le président de la République a de nouveau présenté les excuses de l’Etat aux victimes et aux familles endeuillées. Moon Jae-in a réaffirmé sa détermination à assurer l'indemnisation des victimes et à faire toute la lumière sur cet événement tragique, rappelant qu’environ 20 000 personnes attendent les révisions spéciales des décisions juridiques. Le chef de l’Etat s’est également engagé à attribuer un statut national au centre pour le traumatisme lié au soulèvement du 3 avril afin de soigner toutes les blessures des victimes.Les familles des victimes ont alors salué les efforts du gouvernement pour ouvrir la voie vers la restauration de l’honneur de ces dernières.Pour rappel, le soulèvement de Jeju désigne les mouvements de protestation contre la domination militaire américaine suite à la libération de la Corée du joug colonial du Japon et leurs répressions sanglantes, qui ont eu lieu entre le 1er mars 1947 et le 21 septembre 1954. Au cours de ces incidents, des dizaines de milliers de civils ont été tués par les autorités sur l'île méridionale.