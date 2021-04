Photo : YONHAP News

Youn Yuh-jung a remporté hier le prix de la meilleure actrice dans un second rôle aux Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) pour son interprétation dans « Minari », signé Lee Isaac Chung.Avec cette reconnaissance, l'actrice sud-coréenne est en très bonne position pour remporter l’Oscar du meilleur second rôle féminin. En effet, les SAG sont considérés comme un indicateur clé de la plus prestigieuse cérémonie de récompenses du 7e art.« Minari », qui signifie « persil », raconte l'histoire d'une famille d'immigrants sud-coréens en quête du rêve américain dans les années 1980. Il est nommé aux Oscars dans six catégories dont celles du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur.