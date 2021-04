Familles séparées : le gouvernement va ouvrir de nouveaux centres de retrouvailles en ligne

Photo : YONHAP News

Sur fond de propagation du COVID-19, le gouvernement sud-coréen a décidé de mettre en place de nouveaux centres de rencontres par visioconférence pour les familles séparées par la guerre de Corée. C'est ce qu'a fait savoir le ministère sud-coréen de la Réunification lors d'un point de presse régulier tenu aujourd'hui.Selon la porte-parole du ministère, étant donné que les 13 centres existants se situent pour la plupart dans la région métropolitaine, les six ou sept nouveaux seront dispersés sur tout le territoire, afin de réduire les déplacements des familles résidant dans les provinces.Lee Jong-ju a ensuite précisé que comme les pourparlers intercoréens restent interrompus, le gouvernement a voulu commencer par ce qu'il est en mesure de faire pour préparer d'éventuelles rencontres de ce type.De plus, l'exécutif lancera dès demain une étude sur la situation des familles séparées. Elle portera sur quelque 48 000 membres de ces familles résidant dans le pays ou à l'étranger, déjà inscrits sur la liste des familles souhaitant rencontrer leurs proches au Nord, ainsi que sur de nouveaux inscrits.Cette enquête a lieu une fois tous les cinq ans, conformément à la loi relative à l'échange des familles séparées. La première a été menée en 2011, suivie par la seconde en 2016. Son objectif : améliorer l'exactitude des informations sur les familles en question et de collecter leurs opinions sur les modalités des retrouvailles.L'enquête sera conduite par téléphone, courrier ou visite à domicile jusqu'au mois de juillet. Ses résultats seront rendus publics courant octobre.