Les sud-Coréens aux Etats-Unis de plus en plus menacés par les crimes racistes

Photo : KBS News

Les crimes de haine contre les Asiatiques aux Etats-Unis se multiplient dans le contexte de la pandémie de COVID-19.Dans la ville de Charlotte en Caroline du Nord, une boutique tenue par un Américain d'origine sud-coréenne a été vandalisée le 30 mars dernier. Selon les images enregistrées par la caméra de surveillance installée dans le magasin, le criminel a accablé d'injures le patron et son épouse et détruit les rayons et équipements à l'aide d'une barre de métal. La police locale a arrêté le coupable, un homme âgé de 24 ans, pour menaces, vol commis avec une arme et entrave à l'exercice de la justice, et examine la possibilité de l'inculper pour crime haineux.Une autre vidéo a révélé un acte de violence perpétré en novembre dernier contre un couple sud-coréen résidant à Tacoma, dans l'Etat de Washington. C'est un jeune âgé de 15 ans qui est l'auteur de ce passage à tabac.Malgré la volonté proclamée de l'administration Biden pour la lutte contre les crimes de haine, les agressions physiques motivées par le racisme contre les Asiatique ne cessent de croître. Selon le quotidien américain New York Times, la police de New York a recensé l'an dernier 28 crimes de haine anti-asiatique, contre trois en 2019. Cette année, elle a déjà identifié 35 cas du genre.