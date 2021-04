Photo : YONHAP News

La météo est clémente en ce « Singmogil », ou « jour de plantation d'arbres », célébré chaque année le 5 avril en Corée du Sud. Après un week-end pluvieux, c'est une belle journée pour profiter des dernières fleurs de cerisier.Le mercure est en hausse de quatre à six degrés sur tout le territoire, ce lundi. On relevait 14°C à Ulsan, 16°C à Busan, 17°C à Jeju, 18°C à Séoul et enfin 20°C à Gwangju.Le ciel devrait rester dégagé tout au long de la semaine.