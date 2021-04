COVID-19 : la gastronomie coréenne séduit les palais européens

Photo : KBS News

Les exportations d’aliments sud-coréens vers l'Europe ont flambé ces derniers mois. En effet, la vente d'huile de sésame a augmenté l'an dernier de 43 %, le kimchi de 39 %, la sauce au piment rouge de 30 %, et la poudre de piment rouge de 26 %.Explication : confinés à plusieurs reprises pour contenir la pandémie de COVID-19, les ménages européens ont de plus en plus d'occasion de manger à la maison et de goûter des plats coréens, connus pour leur qualité saine et nutritionnelle.Les épiceries coréennes situées à Paris sont ainsi souvent remplies juste avant le couvre-feu de clients amateurs de gastronomie du pays du Matin clair. Ils recherchent des plats préparés, comme le « bibimbab », un mariage de riz, légumes, viandes et condiments, ou du « tteokbokki », des galettes de riz à la sauce pimentée.En effet, la pandémie a changé un peu la donne. Ces magasins dont la clientèle principale était composée d’étudiants sud-coréens sont aujourd'hui prisés par les consommateurs locaux. Certains Français de province qui n'ont pas d'épicerie coréenne dans les environs préparent eux-mêmes leur kimchi et en vendent parfois dans leur entourage. Eux qui ne sont jamais allés en Corée du Sud disent avoir appris à le confectionner sur Internet.De plus, un nombre croissant de magasins de spécialités du monde mettent sur leurs rayons des produits sud-coréens dont l'huile de sésame et la sauce pimentée.