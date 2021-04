Suh Hoon : accord de principe Séoul-Washington sur le premier sommet entre Moon Jae-in et Joe Biden

Photo : YONHAP News

Le conseiller de la Cheongwadae à la sécurité nationale est rentré hier de son déplacement aux Etats-Unis, où il a rencontré ses homologues américain et japonais.Interrogé à l’aéroport par les journalistes, Suh Hoon a annoncé que Séoul et Washington étaient parvenus à un accord de principe pour organiser le plus vite possible un sommet entre leurs présidents. Il a précisé que pour ce tête-à-tête, Moon Jae-in se rendrait dans la capitale américaine et que la date serait déterminée en considération de la situation épidémique.A propos des résultats de son voyage américain, le conseiller présidentiel a évoqué l’importance des circonstances dans lesquelles a eu lieu sa réunion avec Jake Sullivan et Shigeru Kitamura. Concrètement, elle s’est tenue au début de l’administration Biden et alors que celle-ci finalise les grandes lignes de sa politique à l’égard de la Corée du Nord.Suh a alors indiqué avoir eu des discussions « profondes et productives » sur ce sujet et que lui et ses homologues avaient affiché leurs convergences aussi bien sur les négociations nucléaires américano-nord-coréennes que sur les sanctions internationales contre Pyongyang. C’est-à-dire qu’il est souhaitable que la Corée du Nord et les USA reprennent ces pourparlers dans les meilleurs délais et que les mesures punitives à l’encontre du pays communiste soient revues de manière adéquate et en phase avec l’avancée dans ces négociations.