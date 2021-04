Wang Yi fait le lien entre la question de la péninsule et la menace militaire sur Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré qu’afin de trouver une solution à la question de la péninsule coréenne, il faudrait régler en même temps les problèmes de la pression militaire et de la menace auxquelles est confrontée la Corée du Nord depuis plusieurs années. Wang Yi a tenu ces propos hier dans une interview avec les médias locaux. Cet entretien a été accordé après une série de rencontres avec ses homologues de cinq pays d’Asie, dont la Corée du Sud.Le chef de la diplomatie chinoise a ainsi souligné que le processus de dénucléarisation et celui de paix dans la péninsule devaient bien aller ensemble, puisqu’ils n’étaient pas incompatibles. Et d’ajouter attendre de Séoul qu’il y joue un rôle plus actif.Questionné sur les relations Séoul-Pékin, le ministre a affirmé que les deux pays étaient des voisins éternels et des partenaires de coopération stratégique et qu’ils avaient une philosophie similaire sur le maintien de la stabilité comme sur le développement conjoint de la région.