Chung Eui-yong discute avec le ministère thaïlandais des Affaires étrangères au téléphone

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères Chung Eui-yong s’est entretenu, hier, par téléphone, avec son homologue thaïlandais Don Pramudwinai. A cette occasion, les deux hommes se sont félicités du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays dans différents domaines dont l’économie, les infrastructures et l’industrie de l’armement, et sont convenus de poursuivre des efforts pour relever leur coopération d’un cran.En particulier, les deux hauts fonctionnaires ont partagé l’importance d’institutionnaliser leur collaboration dans le secteur de la santé pour la prévention contre le COVID-19. Du coup, ils se sont également engagés à organiser rapidement une nouvelle rencontre accompagnée des ministres de la Santé de chaque pays.Les chefs de la diplomatie de Séoul et de Bangkok ont exprimé, par ailleurs, leur inquiétude sur la Birmanie où la répression des manifestations anti-coup d'Etat continue à faire des victimes civiles. A ce propos, Chung a loué que le gouvernement thaïlandais a apporté une aide humanitaire aux nombreux Birmans qui se sont réfugiés en Thaïlande.Dans la foulée, le ministère sud-coréen a expliqué les efforts de la Corée du Sud pour la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne et l’instauration permanente de la paix. Don, de son côté, a confirmé le soutien de Bangkok au processus de paix dans cette partie du monde.