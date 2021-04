Chung Sye-kyun pourrait présenter sa démission la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

Après les élections locales partielles, tous les yeux de la classe politique seront tournés vers la présidentielle qui sera organisée en mars 2022. Certains candidats se sont déjà manifestés. D’autres y pensent. Parmi eux, peut-être l’actuel Premier ministre Chung Sye-kyun.Afin de se lancer vraisemblablement dans la course à la Maison bleue, Chung devrait bientôt remettre sa démission au président de la République. A en croire un haut responsable du camp au pouvoir, le chef du gouvernement le fera la semaine prochaine, à son retour de Téhéran. Il s’y rendra aux alentours du 13 avril afin de boucler en personne la question de la libération du pétrolier sud-coréen « MT Hankuk-Chemi » et de son capitaine, toujours détenus en Iran.On ne sait pas encore s’il rejoindra le Minjoo, aussitôt après sa démission ou s’il quittera simplement son poste à la fin de l’audition de confirmation de son successeur au Parlement.Deux noms commencent déjà à circuler pour le remplacer : Kim Bu-gyeom et Lee Tae-bok, tous deux, anciens ministres. La liste pourrait s'enrichir de plusieurs autres noms : Park Jie-won, patron de l’Agence nationale du renseignement (NIS), Yoo Eun-hae, ministre de l’Education, et Kim Young-ran, ex-juge de la Cour suprême, entre autres.