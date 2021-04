COVID-19 : la dette nationale s’envole

Photo : KBS News

Dans le sillage du COVID-19, la dette publique a grimpé de 13,9 % en glissement annuel en 2020. C’est ce qu’indique le rapport annuel sur les finances publiques adopté aujourd’hui par le ministère de l'Economie et des Finances.Selon le document, le chiffre s’élève à 1 985 mille milliards de wons, soit 1 495 milliards d’euros. Cet accroissement s’explique par l’augmentation des émissions d'obligations d'Etat destinées à adopter quatre budgets additionnels afin de répondre à la pandémie. La dette des gouvernements central et régionaux s’établit à 847 mille milliards de wons, l’équivalent de 638 milliards d’euros.Le patrimoine de la Corée du Sud, quant à lui, a progressé de 8,3 % pour atteindre 2 490 mille milliards de wons ou 1 875 milliards d’euros. Le déficit budgétaire est monté en flèche à 71 200 milliards de wons, soit 53,6 milliards d’euro. Cela représente 3,7 % du PIB du pays, le niveau le plus élevé depuis 1982.Le solde public, si on exclut les fonds liés à la protection sociale qui indique l’état financier réel du gouvernement, a enregistré un déficit de 112 mille milliards de wons, l’équivalent de 84 milliards d’euros. Il a plus que doublé sur un an.Quant aux recettes fiscales, elles se sont élevées à 465 mille milliards de wons ou 351 milliards d’euros, tandis que les dépenses ont enregistré à 454 mille milliards de wons, soit 342 milliards d’euros.