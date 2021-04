« MT Hankuk-Chemi » : Téhéran s’apprêterait à libérer le pétrolier et son capitaine

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre Chung Sye-kyun prévoit de se rendre à Téhéran la semaine prochaine en vue de clore définitivement l’épineux problème du « MT Hankuk-Chemi », un pétrolier sud-coréen saisi en janvier dernier par les gardiens de la révolution iraniens.Dans ce contexte, le gouvernement de la République islamique a annoncé que les enquêtes avaient été menées en faveur du navire et que des résultats positifs étaient à l’étude. Cette annonce a été faite par le porte-parole de son ministère des Affaires étrangères.Dans une conférence de presse tenue hier, Saeed Khatibzadeh a précisé qu’« il y avait eu une sérieuse demande du gouvernement de Séoul et que le casier judiciaire du capitaine du bateau était vierge ». Et d’ajouter que le ministère avait soumis ces avis à la justice locale et que celle-ci rendra sa décision finale.Dans un commentaire publié hier, le gouvernement iranien a lui aussi affirmé que la justice étudiait positivement le dossier, qui selon lui, est une question distincte des relations entre les deux pays.A propos de la visite prochaine de Chung, il a annoncé l’accueillir favorablement, souhaitant qu’elle permette aussi de débloquer quelque 7 milliards de fonds iraniens gelés dans des banques sud-coréennes.Le bateau-citerne transportait à son bord un total de 20 marins quand il a été arraisonné dans le détroit d’Ormuz. 19 d’entre eux ont été libérés à l’exception de leur capitaine qui est toujours détenu. Cela dit, 14 d’entre eux sont toujours sur place pour effectuer la maintenance du navire et pour se préparer à son éventuel relâchement.Par ailleurs, l’agence de presse locale IRNA a rapporté hier que 700 000 doses de vaccin du groupe anglo-suédois AstraZeneca, produites par son sous-traitant sud-coréen SK Bioscience, avaient été livrées au pays du Moyen-Orient.