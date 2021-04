Les crimes anti-asiatiques prennent de l’ampleur aux USA

Photo : YONHAP News

Les voix s’élèvent pour s’insurger contre les violences anti-asiatiques aux Etats-Unis. Des personnalités d’origine asiatique ont, hier, manifesté devant la Cour suprême de New York pour réclamer le droit de prendre le métro et de marcher dans les rues en toute sécurité.Le même jour, un premier procès a été ouvert contre Brandon Elliot, un Américain qui a agressé une sexagénaire d’origine coréenne à Manhattan. Cette affaire est considérée comme un crime haineux représentatif contre les personnes venues d'Asie.Le mouvement contre le racisme anti-asiatique se répand chez les personnalités. L’ancien directeur des affaires asiatiques du Conseil de sécurité national (NSC), Victor Cha, a ainsi écrit sur son compte Twitter qu’alors qu’il est né à New York et a travaillé pour l’intérêt des Etats-Unis, qu’on lui avait dit de retourner dans son pays.Le joueur de basketball américain Stephen Curry, quant à lui, a récemment participé à un match en portant des baskets sur lesquels était dessiné l’acteur Bruce Lee. Ce geste visait à commémorer les victimes des fusillades d’Atlanta et à dénoncer les violences anti-asiatiques.D’après le New York Times, le nombre de cas signalés de crimes haineux envers les Américains d’origine asiatique ce premier trimestre a déjà dépassé celui de l’année dernière.