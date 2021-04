COVID-19 : le Premier ministre appelle à un dépistage des cas suspects

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 478 nouveaux cas positifs au COVID-19 ont été identifiés, soit cinq de plus que la veille. La moyenne hebdomadaire de ces nouvelles contaminations s’est élevée à 500,6 la dernière semaine. Elle a ainsi dépassé la barre des 500 pour la première fois depuis janvier.Toujours en l’espace de 24 heures, quatre décès supplémentaires ont été rapportés. Tandis que quelque 999 000 personnes ont été vaccinées.Le Premier ministre est inquiet de la propagation du virus désormais à plusieurs autres régions, alors que jusque-là elle se concentrait dans la capitale et dans sa couronne. Selon Chung Sye-kyun, la diffusion de l’épidémie est largement attribuable au fait que des personnes suspectées d’avoir le coronavirus ne se font pas dépister, comme cela a été le cas d’une employée d’une crèche à Incheon qui a contaminé 18 de ses collègues et enfants.Le chef du gouvernement a d’emblée appelé toutes les personnes avec des doutes à se faire tester et tous ses concitoyens à ne pas baisser la garde pour respecter les mesures barrières.